Bernie Ecclestone non ha perso la sua abitudine di dire quello che pensa senza filtri. In una lunga intervista a Sky Sport Deutschland e RTL, l’ex patron della Formula 1, ha parlato della Ferrari, di Lewis Hamilton e anche di Kimi Antonelli, appena diventato campione del mondo. Il bersaglio principale delle sue critiche è stato Hamilton. Ecclestone ha criticato il suo atteggiamento in gara: “Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva. E ora sta arrivando all’età in cui deve iniziare a pensare al ritiro”. Ecclestone invece la pensa diversamente su Leclerc: "Lui è un uomo Ferrari. Hamilton invece è arrivato e ha tentato di cambiare il modo di lavorare là dentro. Ma per farlo da solo è semplicemente troppo tardi per lui. La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida. È molto meglio avere un vero numero uno e un pilota numero due molto competitivo. Ma quest’ultimo deve sapere chiaramente il suo ruolo ed essere una sicurezza per la squadra”.