“Hamilton una lagna. Antonelli in Ferrari? Dopo i 50 anni…”: Ecclestone al veleno
Bernie Ecclestone non ha perso la sua abitudine di dire quello che pensa senza filtri. In una lunga intervista a Sky Sport Deutschland e RTL, l’ex patron della Formula 1, ha parlato della Ferrari, di Lewis Hamilton e anche di Kimi Antonelli, appena diventato campione del mondo. Il bersaglio principale delle sue critiche è stato Hamilton. Ecclestone ha criticato il suo atteggiamento in gara: “Appena sale in macchina per iniziare una gara, si lagna e si lamenta di qualcosa ancor prima della prima curva. E ora sta arrivando all’età in cui deve iniziare a pensare al ritiro”. Ecclestone invece la pensa diversamente su Leclerc: "Lui è un uomo Ferrari. Hamilton invece è arrivato e ha tentato di cambiare il modo di lavorare là dentro. Ma per farlo da solo è semplicemente troppo tardi per lui. La Ferrari ha bisogno di una chiara prima guida. È molto meglio avere un vero numero uno e un pilota numero due molto competitivo. Ma quest’ultimo deve sapere chiaramente il suo ruolo ed essere una sicurezza per la squadra”.
Ecclestone e la battuta su Antonelli
Su Antonelli Ecclestone ha riconosciuto il talento del giovane bolognese. Alla domanda su un suo futuro in Ferrari però ha risposto con una battuta: “Dobbiamo aspettare che abbia più di 50 anni. Solo allora sarà un buon posto per lui…”. Il senso è chiaro: secondo Ecclestone, oggi la Ferrari non è il posto giusto per un giovane campione che vuole vincere. Le sue parole hanno fatto discutere, soprattutto tra i tifosi della Ferrari, che sognano di vedere un giorno Antonelli a Maranello.
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