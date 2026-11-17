"Sono molto contento per Kimi Antonelli, che è un ragazzo di prim'ordine", e ha avuto alcune "fortune", tra cui "che non è andato alla Ferrari". Lo ha affermato Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari , intervenendo a un evento di Fondazione Cr Firenze. "Qualcuno sbagliando non lo prese - ha detto - dimenticando che, per esempio, Hamilton fu preso dalla McLaren che aveva 12 anni. Se fosse entrato alla Ferrari, non avrebbe avuto la possibilità di fare quello che ha fatto, perché avrebbe avuto occhi addosso, pressioni, eccetera . Spero che poi ci sia tempo per arrivare alla Ferrari ". Montezemolo ha sottolineato che Antonelli ha "una famiglia seria, sana dietro di sé, non esibizionista, una famiglia con dei valori", ed è "un ragazzo di 20 anni educato, coi piedi per terra, che spero continui ad essere tale, ma con una famiglia così continuerà". Inoltre, ha aggiunto l' ex presidente della Ferrari , il neocampione del mondo di Formula 1 "ha una capacità di reazione, di concentrazione, quando si tira giù la visiera, eccezionale".

Montezemolo: "Ecco le tre fortune di Kimi"

"Sono molto contento per Kimi Antonelli, che è un ragazzo di prim'ordine". Lo ha detto l'imprenditore ed ex presidente di Ferrari, Luca Corderemo di Montezemolo, intervenendo questo pomeriggio ad un evento in svolgimento al Teatro del Maggio Musicale a Firenze, parlando della vittoria del titolo mondiale di F1 del bolognese della Mercedes Kimi Antonelli. "Kimi ha tre fortune - ha aggiunto Montezemolo - La prima, di avere una famiglia seria e sana dietro di sé, non esibizionista, con dei valori. La seconda, di essere un ragazzo di 20 anni educato, coi piedi per terra, che spero continui ad essere tale, ma con una famiglia così lo sarà. E terzo, che per essere un pilota è la cosa più importante, ha una capacità di reazione, di concentrazione, quando si tira già la visiera, eccezionale".

"La Ferrari è stata la cosa più importante della mia vita"

Per Montezemolo "oggi Verstappen è il pilota assolutamente più forte in Formula 1, ma credo che Kimi, avendo 20 anni e avendo dimostrato quello che ha dimostrato, possa avere una carriera eccezionale". L'ex presidente del Cavallino, oggi al vertice di Italo, ha ricordato con affetto la sua esperienza in rosso. "Dopo la mia famiglia, la Ferrari è stata la cosa più importante della mia vita", ha affermato, ricordando di aver vinto "19 campionati del mondo di Formula 1 tra piloti e costruttori", anche perché "avevamo una squadra fortissima che avevo costruito anno dopo anno, e che univa una grande capacità di lavorare insieme, una chiarezza di ruoli e di responsabilità, e anche uno spirito di non mollare mai". Ripensando a quella stagione, ha detto, "ho l'orgoglio di vedere tante persone, che magari in quella squadra erano numero due o numero tre, che poi sono diventati numero uno alla McLaren, sono diventati responsabili della Formula 1, sono diventati numero uno alla Audi".