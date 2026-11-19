"Dopo pochi minuti, la tensione che c'era è sparita. Possiamo avere opinioni diverse e questo succederà ancora, ma è bastato parlarne per eliminare ogni tensione e ora è tutto a posto". Charles Leclerc assicura che è tornato il sereno all'interno della Ferrari dopo le scintille in pista con Hamilton che hanno spinto il team principal Fred Vasseur a organizzare in Brasile un confronto fra i suoi piloti. Confronto che si è poi spostato su come Leclerc e Hamilton possano lavorare insieme per aiutare la squadra. "Alla fine abbiamo parlato per un'ora perché siamo stati bene e abbiamo iniziato ad affrontare molti altri argomenti, cercando di capire come aiutare la squadra a progredire", ha aggiunto il monegasco, la cui ambizione personale per questo finale di stagione è chiudere nel migliore dei modi, continuando allo stesso tempo a massimizzare i risultati della squadra. "Il secondo posto nel Campionato Costruttori è importante e dobbiamo continuare a lavorare come squadra, ma voglio provare a vincere prima della fine della stagione".

Leclerc: "Las Vegas banco di prova importante"

E se in Brasile "abbiamo faticato parecchio a portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo, probabilmente è stato il nostro principale punto debole, in particolare in condizioni di pista umida", il weekend di Las Vegas "sarà incentrato soprattutto su questo aspetto e rappresenterà quindi un banco di prova importante per la squadra. Se domani dovesse piovere, sarà importante poter girare e cercare di trovare qualcosa che ci aiuti in un'area nella quale abbiamo faticato nel corso di tutta la stagione", chiosa Leclerc.

L'obiettivo di Leclerc: "Voglio vincere le gare"

"Il mio obiettivo principale al momento è cercare di vincere le gare, e spero che il risultato naturale di queste vittorie sia il secondo posto nel campionato piloti". Charles Leclerc è in fiducia alla vigilia della tre giorni di Formula 1 per il Gran Premio di Las Vegas. "Voglio semplicemente concludere la stagione in bellezza, questo è certo, per mantenere questo buon slancio - dice il ferrarista nella notte italiana -. È sempre importante chiudere la stagione in bellezza, soprattutto perché la pausa invernale è piuttosto lunga, e sarebbe positivo per la motivazione di tutti". I lunghi rettilinei del circuito statunitense e i problemi con le gomme avuti in Brasile destano però qualche preoccupazione: "Non abbiamo soluzioni rapide, altrimenti le avremmo già applicate alla vettura da tempo - spiega il monegasco -. Rimango ottimista, ma sarà una grande sfida per noi".