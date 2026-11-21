C’è una nostalgia che non guarda indietro ma prova a correggere la rotta. In Formula 1 ha il suono di otto cilindri e una data cerchiata in rosso: 2030. Diciassette anni dopo l’ultimo Mondiale disputato con i V8, il Circus si prepara a riabbracciarli. Non per cancellare il progresso, ma per ritrovare una parte dello spettacolo che l’era delle power unit sempre più complesse ha lasciato per strada.

Dal sound di Hamilton alle speranze di Vertsappen FIA, Formula 1 e Costruttori hanno trovato un’intesa per anticipare di un anno il nuovo ciclo dei motori. La base è un V8 turbo da 2,1 litri, alimentato con carburanti sostenibili e accompagnato da un sistema ibrido molto più contenuto rispetto a quello attuale. Addio, dunque, all’equilibrio quasi paritario tra potenza termica ed elettrica introdotto nel 2026. L’obiettivo è restituire peso alla componente meccanica, alleggerire le monoposto sotto i 700 chili e dimezzare i costi delle unità. Senza rinunciare alla tecnologia, ma evitando complicazioni inutili. Non tutto, però, è stato deciso. I motoristi discutono ancora della quota elettrica: c’è chi propone 100 kW e chi ne immagina 200, magari con metà della potenza riservata ai sorpassi. Anche il sound passa dalla scelta del regime di rotazione, che potrebbe avvicinarsi ai 16.000 giri. Nel frattempo, per il 2027 e il 2028 sono già previsti correttivi alla gestione dell’energia delle attuali power unit. Insomma: una rivoluzione che comincia prima del suo debutto. Prima delle firme, però, è arrivato un piccolo pasticcio. La FIA ha annunciato sui social il ritorno dei V8, salvo cancellare rapidamente la comunicazione. L’accordo sulla direzione c’è, il regolamento definitivo no. Zak Brown, amministratore delegato McLaren, ha confermato «l’accordo di principio», mentre Flavio Briatore nell’annuncare «abbiamo l’accordo, voglio tanto rumore e basta», ha ricordato che manca ancora la firma. Una differenza sostanziale: cilindrata e turbo sono solo l’inizio, ogni dettaglio condiziona investimenti, progettazione ed equilibri tra i Costruttori. Lo sa bene Cadillac. Dan Towriss ha spiegato che il primo motore General Motors arriverà nel 2030 e non più nel 2029: fino ad allora la squadra continuerà ad affidarsi alle unità Ferrari. Anche Audi, con Binotto, guarda con favore al ritorno dell’otto cilindri, chiedendo però regole chiare e un equilibrio credibile tra efficienza e sostenibilità economica. Ad entusiasmare sono soprattutto le prospettive per chi guida: Kimi Antonelli parla di vetture potenzialmente più leggere di circa 70 chili; George Russell confessa che i filmati dei vecchi motori gli fanno «venire i brividi»; Lewis Hamilton rivuole «un bel sound», ma avverte che non avrebbe senso ritrovarlo a prezzo di una macchina che esaurisce la spinta a metà rettilineo. Max Verstappen, invece, vorrebbe spingersi oltre. Accoglie il V8 come un passo avanti, ma la sua Formula 1 ideale avrebbe meno elettrico, niente turbo e magari un V10 aspirato. «So che non è una soluzione realistica» riconosce l’olandese, consapevole dei limiti imposti da consumi e circuiti cittadini. La sua posizione racconta bene il compromesso che attende la massima serie: recuperare emozioni senza fingere che siano ancora gli anni Duemila. La sfida del 2030 non sarà soltanto costruire un motore diverso. Sarà dimostrare che una Formula 1 più semplice può essere anche più moderna. E che, qualche volta, per accelerare verso il futuro bisogna ascoltare ciò che si è lasciato alle spalle.