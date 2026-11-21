Gp Las Vegas, pole Verstappen e Antonelli penalizzato. Male le Ferrari: "Nessuno è felice"
Max Verstappen, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp di F1 di Las Vegas, in Usa. Nelle qualifiche secondo posto per George Russel su Mercedes. Terzo Lando Norris su McLaren. Il più veloce nelle qualifiche era stato il neo campione del mondo Kimi Antonelli che scatterà però sesto a causa di una penalità. Male le Ferrari eliminate in Q2: Leclerc partirà 10esimo, Hamilton 11esimo. "Non ci aspettavamo di essere brillanti a Las Vegas per via dei rettilinei, ma c'era margine per fare un lavoro migliore. Abbiamo faticato con Charles (Leclerc, ndr) a mettere insieme il giro, il primo non era male ma nel secondo ha faticato a metterlo insieme verso la fine. Con Lewis (Hamilton, ndr) abbiamo danneggiato il fondo nel Q1 e non siamo riusciti a ripararlo in tempo per il Q2. Abbiamo faticato dall'inizio del weekend". Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, che ha visto l'eliminazione di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Q2. "Siamo in condizioni migliori quando c'è un po' più di caldo in pista, ma non è una scusa - aggiunge -. Dobbiamo fare un lavoro migliore di quello fatto oggi". Poi, sulla rabbia di Leclerc per il risultato: "Siamo degli agonisti, e con un risultato come questo nessuno è felice, anche se sapevamo da prima del weekend che sarebbe stato difficile. Comprendo la sua frustrazione appena dopo la qualifica. Ora ci concentreremo su cosa possiamo fare meglio domani per rimontare", conclude Vasseur.
Il commento di Hamilton
"Non mi aspettavo di essere dodicesimo. Abbiamo avuto un problema al primo giro, non so se sia stato un detrito o qualcos'altro a danneggiare il fondo sul posteriore. Prima del Q2 hanno cercato di pulire tutto il più possibile, ma abbiamo perso 3-4 decimi solo di carico aerodinamico e la macchina scivolava parecchio, faticavo ad avere aderenza. L'ultimo giro è stato buono per quello che potevamo fare, abbiamo perso qualcosa verso la fine e questo ci è costato la qualificazione". Così il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione nella seconda fase di qualifica al Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. "Dobbiamo tenere la testa alta - aggiunge -. È doloroso arrivare in questo circuito con rettilinei così lunghi dopo l'ultima gara. Noi stiamo spingendo il più possibile, dobbiamo dare il nostro meglio in gara", conclude Hamilton.
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