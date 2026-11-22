Max Verstappen trionfa a Las Vegas. Il pilota della Red Bull replica il trionfo dello scorso anno tagliando il traguardo davanti le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partito in pole position, l'olandese si aggiudica una gara ricca di colpi di scena che ha inoltre visto il neo campione del mondo Kimi Antonelli accomodarsi in 4ª posizione. Le Ferrari aggiungono invece al referto della stagione un nuovo (inspiegabile) contatto tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton con il britannico - già penalizzato di 10'' per aver tratto vantaggio dal fuori pista in fase di sorpasso su Norris - che fa testa coda ed è costretto a risalire fino alla 7ª posizione finale e il monegasco - penalizzato a sua volta di 10'' - che chiude 10º alle spalle di George Russell ​​​​​​- che finisce a muro - . Un episodio che riapre il caso che aveva gettato nuove ombre su Maranello, considerate anche le dure parole di Frederic Vasseur al termine della gara: "Inaccettabile, abbiamo detto a Charles di non superare, devi fare la tua gara, ha commesso un errore che ha penalizzato il team, ha sbagliato è estremamente frustrante sono estremamente arrabbiato, dopo il Gp del Messico eravamo stati estremamente chiari. Una multa? Ne discuteremo domani, sicuiramente dobbiamo fare qualcosa - ha dichiarato ai microfoni di Sky - e prendere provvidementi, ripeto è totalmente inaccettabile, non si può rovinare il lavoro di tante persone in questo modo. La pressione sta crescendo, è molto peggio di 18 mesi fa, è ingestibile la situazione tra di loro, fidatevi è estremamente difficile da accettare".