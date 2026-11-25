Ci sono campionati che finiscono mentre l'orchestra suona ancora, e il 2026 è uno di questi. Il re c'è già: Kimi Antonelli , il più giovane campione del mondo di sempre, può guardare il calendario come un turista che il viaggio l'ha già vinto. Anche il conto Costruttori è chiuso in casa Mercedes : nono titolo, 666 punti, numero che a Brackley non spaventa nessuno, almeno finché il diavolo non decide di vestirsi Red Bull. E qui sta il punto. A Lusail (Qatar), penultima tappa (27-29 novembre), il Mondiale non vale più nulla e vale tutto. È l'antipasto del 2027, con un regolamento tecnico che non farà tabula rasa del passato: lo riscriverà a matita, non con la gomma. Chi va forte adesso, insomma, non va forte per caso. E chi va forte adesso si chiama Max Verstappen . I numeri mettono i brividi. Il 6 settembre, a Monza, l'olandese era sesto con 127 punti, a 140 da Antonelli. Da lì, sette gare: 177 punti per lui, 135 per Kimi. Quattro vittorie (Sepang, Singapore, Città del Messico, Las Vegas) messe in fila con la naturalezza di chi rientra dalle ferie e trova la scrivania già sistemata a modo suo. Oggi il distacco è di 98 punti (402 contro 304), con 42 recuperati strada facendo.

Antonelli, esame di maturità

Per Kimi, che con Max ha finora diviso solo stima reciproca, il 2027 sarà un esame di maturità: il talento non si discute, ma servirà lucidità quando l'olandese porterà il duello al limite, tra frenate aggressive, traiettorie al confine del regolamento e schermaglie a microfoni accesi. Non basterà la velocità sul giro. Dall'altra parte, una Mercedes con un digiuno che pizzica: l'ultima vittoria è ad Austin, e a Interlagos come a Las Vegas nessuna freccia d'argento è salita sul podio. Sabato notte, nel Nevada, Antonelli quarto e Russell nono: 14 punti in due, un incasso da cassiere di casinò a fine turno. Ma Toto Wolff archivia le delusioni come altri svuotano la casella mail. «Il modo migliore per lasciarsi alle spalle un risultato deludente è tornare subito a correre», dice. E rivendica il ritmo: «Siamo stati in lotta nelle prime posizioni per tutta la serata, è un aspetto da cui possiamo trarre fiducia». «C'è stata azione dall'inizio alla fine e tanti colpi di scena», aggiunge, con l'ironia di chi ha visto il film e lo rivedrebbe: «Un posto folle per una gara folle!».

"Il circuito non dà tregua"

Lusail, però, non è posto per distratti. «Il circuito non dà tregua», avverte Wolff: «Curve ad alta velocità, cordoli aggressivi e temperature elevate mettono a dura prova vetture e piloti». Aggiungeteci il limite alla durata degli stint delle gomme e «ci sarà davvero tanto da gestire». Il resto lo fa la concorrenza: «È agguerrita e nessuno può permettersi di lasciare nulla per strada», con McLaren e Red Bull che non regalano niente. Il programma è chiaro, e Toto lo mette nero su bianco: «Sappiamo di avere le prestazioni per essere in quella lotta. Ora dobbiamo mettere insieme tutto il weekend e lasciare il Qatar con un bottino ben più ricco di quello di Las Vegas». Kimi va a caccia della decima vittoria, la doppia cifra che incornicerebbe una stagione già bella. Russell insegue il terzo posto mondiale: quarto a pari merito con Norris a 264, a tre lunghezze da Hamilton e a 40 da Verstappen (2°). Perché un titolo si vince, ma poi bisogna difenderlo. E Max, si sa, bussa senza suonare il campanello.