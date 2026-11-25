Giorno dopo giorno, diventa sempre più rovente la vicenda dell'ospedale costruito in Rwanda dall'alpino bergamasco Rino Berlendis di Zogno e destinato a essere smantellato entro il 31 dicembre perché nell'area dove attualmente sorge verrà realizzato il nuovo circuito, destinato a ospitare il Gran Premio di Formula Uno dal 2030 e per dieci anni. Fra i sostenitori della straordinaria impresa solidale di Berlendis ci sono i tifosi della Curva Nord Atalanta. Nel corso degli anni, grazie alla Festa della Dea hanno raccolto e versato 110 mila euro per il Centro Santa Maria, l'Orthopedic Specialized Hospital di Rilima. Si trova a circa 25 chilometri a Sud-est della capitale Kigali, distretto del Bugesera, nella stessa zona in cui sorge l'aeroporto internazionale. In occasione della partita con l'Inter, gli ultrà nerazzurri hanno inalberato due striscioni di solidarietà, subito virali in Rete: "In un mondo di affaristi, di soldi sporchi di sangue e di interessi noi schierati a fianco di Rino e del suo sogno senza compromessi. Giù le mani dall'ospedale in Rwanda!".

La storia di Berlendis

Berlendis è scomparso nell'aprile scorso. Aveva 89 anni. Incurante dei 5.700 km che separano Zogno, Valle Brembana da Rilima, era andato e tornato dal Ruanda 76 volte in 45 anni. Il Centro Santa Maria, da lui fondato insieme con la volontaria Lina Panigada sui terreni poi donati alla diocesi di Kigali, è sempre stato in prima linea nella cura dei bambini orfani; dei disabili a causa di handicap dovuti alla malnutrizione materna durante la gestazione (la carenza di acido folico causa malformazioni scheletriche agli arti e alla colonna vertebrale) e alla mancata assistenza durante il parto; dei sopravvissuti alle mine antiuomo. L'ospedale è stato edificato su una superficie di 80 mila metri quadrati. Conta due sale operatorie, una sala protesi, le stanze di degenza, la radiologia, il laboratorio analisi, la palestra per la riabilitazione, le stanze per ospitare i parenti dei bambini operati, un reparto per i bimbi orfani. Lo Stato ruandese ha ufficialmente riconosciuto la struttura come "polo d'eccellenza e ospedale di riferimento per la chirurgia ortopedica pediatrica e la riabilitazione". Il che non ha impedito di ordinarne lo smantellamento per lasciare spazio all'ampliamento dell'area aeroportuale e alla realizzazione della nuova pista di Formula 1, con annessi hotel, aree commerciali bar, ristoranti, Vip lounge e altro ancora.

Tre anni

Allo scopo precipuo di imporsi come il "Paese dello Sport", non bada a spese la repubblica del presidente Paul Kagame, rieletto per il suo quarto mandato presidenziale nel luglio 2024 con oltre il 99% dei voti: prima la sponsorizzazione dell'Arsenal per 13,3 milioni di dollari; poi l'accordo con l'Aston Villa sulla base di 26 milioni di dollari. Adesso arriva la Formula Uno, con il fondamentale sostegno di investimenti sauditi, cinesi e qatarioti. Ma il prezzo è pesantissimo per i 30 mila abitanti del distretto di Burgesera. In Rete è diventato virale il video di Leoncia, un'abitante della zona mercato: "L'indennizzo che ci daranno è insufficiente per acquistare altri terreni e costruire nuove case. Il governo sta riducendo tutti a vivere per strada". E senza più l'ospedale costruito da Berlendis e dalla sua Fondazione Augere che in latino significa accrescere, aumentare, far crescere, rafforzare, sviluppare, ricolmare.

Le parole di Barbara Berlendis

A parole, le autorità di Kigali hanno assicurato che il Centro Santa Maria verrà ricostruito in una non meglio individuata "zona a Nord", ma, per il momento di concreto c'è la sua chiusura. Le ultime notizie portano dopo il danno, la beffa. Nonostante le rassicurazioni ufficiose, a Kigali dicono che ci vorranno tre anni prima di vedere il nuovo ospedale, forse eretto addirittura a 50 chilometri di distanza dalla sede attuale. Tre anni, un'eternità per i piccoli pazienti del Santa Maria che non sanno dove verranno curati dal primo gennaio. Barbara Berlendis, figlia orgogliosa di Rino, nei giorni scorsi ha denunciato su Tuttosport ciò che sta accadendo. "Non riesco a capacitarmi perché, prima di smantellare il nosocomio così fortemente voluto da mio padre, non sia stato realizzato un altro luogo di cura dove garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza sanitaria. Sono la portavoce di mio padre e dei tanti volontari che in questi anni hanno profuso ogni sforzo per la gente di Rilima".

Hamilton, FIA, F12, Mission 44

Barbara ha lanciato una petizione su change.org che in poche ore ha gia raccolto oltre tremila firme: "Come figlia, non posso restare a guardare mentre l'opera di una vita, ma soprattutto un presidio medico vitale per i più indifesi, viene sacrificata in nome dello spettacolo e degli interessi economici. Non chiediamo di fermare lo sviluppo o lo sport, ma chiediamo giustizia, umanità e rispetto per il diritto alla salute. Con questa raccolta firme chiedo con urgenza al Governo del Ruanda e rivolgo un appello alla Formula 1, alla FIA e a campioni sensibili a questi temi come Lewis Hamilton e la sua Mission 44 affinché: 1) Venga garantita la continuità delle cure senza un solo giorno di interruzione per tutti i bambini e i pazienti attualmente seguiti al Centro Santa Maria; 2) Il Governo del Ruanda si impegni formalmente a ricostruire il nuovo ospedale in tempi brevissimi, assicurando strutture moderne e adeguate prima o contestualmente allo smantellamento di quello attuale. Firma e condividi (No soldi) questa petizione per dare voce ai bambini del Centro Santa Maria e per non vanificare anni di solidarietà. La salute viene prima di qualsiasi gran premio. Non donate soldi, solo la firma!".