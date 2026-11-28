Una posizione guadagnata fuori pista vale più di cinque secondi? È da questa domanda che la Formula 1 ha cominciato a discutere dei duelli del 2027. Prima delle FP1 del GP del Qatar , i piloti si sono riuniti con la FIA per rivedere alcuni degli episodi più controversi della stagione. La Federazione ha preparato un software per raccogliere il giudizio di ciascuno via smartphone: tre opzioni possibili per ogni caso, da scegliere individualmente. Nella maggior parte degli episodi, il voto è stato unanime o ha espresso una netta maggioranza.

Antonelli sulle regole F1

Kimi Antonelli ha visto in quella convergenza un'indicazione per i commissari. «Credo che le attuali linee guida siano buone perché ci consentono di correre» ha spiegato. Il punto, per lui, è riconoscere che in certi duelli al limite c'è spazio per l'incidente di gara. Se ogni esitazione in staccata può finire sotto esame, il rischio è che un pilota rinunci in partenza a un attacco che avrebbe spazio per tentare. Per i sorpassi completati fuori pista, invece, dal confronto è emersa una proposta precisa: chiedere a chi ha tratto vantaggio dal taglio di restituire subito la posizione. Il precedente è il Messico. Al primo giro, Charles Leclerc aveva tagliato le curve 4 e 5 prendendo la testa della corsa. La FIA aveva indicato prima del via entro quanto tempo restituire la posizione per evitare una sanzione. Con Max Verstappen nel frattempo salito al secondo posto, il ferrarista era rimasto davanti. La penalità di riferimento era di dieci secondi, ridotti a cinque per le attenuanti riconosciute dai commissari, tra cui il fatto che l'episodio fosse avvenuto al primo giro e il lungo di Lewis Hamilton.