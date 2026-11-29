Rabbia Antonelli

La Mercedes ha monopolizzato la prima fila, confermando quanto mostrato nelle libere. Lusail, con la sua successione di curve veloci, è una vetrina ideale per il pacchetto aerodinamico introdotto in Malesia sulla W17. Russell ha costruito la pole mettendo insieme due ottimi tentativi in Q3, mentre Kimi Antonelli, secondo a 128 millesimi, ha pagato due sbavature nel settore centrale. A fare notizia, però, è stato anche il tono con cui il neo campione del mondo si è rivolto alla squadra per essere stato mandato in pista prima del compagno: «Dopo dobbiamo parlare, se vi chiedo di fare una cosa, per favore fatela». Parole da capitano, pronunciate da un ragazzo che sente di avere maturato il diritto di incidere sulle scelte. Significativa è stata la risposta con scuse di Toto Wolff: «Dobbiamo rivedere il processo, non avremmo dovuto farti uscire per primo...». Kimi ha poi spiegato che non c’erano accordi preventivi sull’ordine di uscita, ma che avrebbe voluto sfruttare l’evoluzione della pista e i benefici aerodinamici del traffico sui rettilinei: «Per questo ho perso un paio di decimi. Ne parlerò con la squadra, mi dispiace perché è una delle prime volte che faccio questo tipo di richieste e non vengo accontentato». Il titolo mondiale non ha affievolito la fame del bolognese, che sta imparando a esercitare il peso acquisito in seno alla Mercedes. Alle spalle delle W17, le McLaren accusano un ritardo prossimo al mezzo secondo con Lando Norris e superiore con Oscar Piastri, tornato incisivo e battuto dall’inglese per appena 70 millesimi. Meno di un decimo e mezzo racchiude le due monoposto di Woking e le Red Bull, con Isack Hadjar quinto davanti a Max Verstappen: una notizia, considerando quanto raramente il confronto interno alla squadra di Milton Keynes abbia premiato il compagno dell’olandese.

Ferrari, altra dimensione

La Ferrari, invece, appartiene a un’altra dimensione. «C’è qualcosa di fondamentale che non riusciamo a leggere» ha ammesso Leclerc, individuando nella superficie liscia dell’asfalto in Qatar una caratteristica che mette in difficoltà la SF-26 sin dall’inizio della stagione. Una lettura condivisa da Hamilton e che ridimensiona le prospettive: «Realisticamente in gara potremo lottare con le Racing Bulls più che con le Red Bull». Non è un caso che Arvid Lindblad si sia inserito tra le due Rosse, con Liam Lawson decimo. «Non siamo andati male per una questione di motore o telaio, è più un problema di adattamento alla pista. Dobbiamo fare un lavoro migliore, siamo plafonati» ha spiegato Fred Vasseur, costretto a occuparsi delle indiscrezioni sul contratto di Leclerc («È una storia stupida») e degli strascichi del contatto di Las Vegas: «Io, Charles e Lewis abbiamo parlato e abbiamo chiarito ogni punto». La Ferrari arriva così alla penultima gara dell’anno dovendo rassicurare sulla tenuta dei rapporti interni e cercare risposte a interrogativi tecnici che si porta dietro da mesi. A Lusail in Mercedes si discute di come mettere un pilota nelle condizioni di conquistare la pole, a Maranello di come permettere ai propri di avere almeno una macchina da terza fila. È anche in questa distanza che si misura il momento della Ferrari.