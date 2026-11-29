Antonelli domina anche in Qatar, Russell 2°. Deludono le Ferrari, Hamilton davanti a Leclerc
Doppietta Mercedes a Lusail, terzo Piastri, poi Verstappen, Norris e le due Rosse
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LUSAIL (Qatar) - Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Qatar di Formula 1 e conquista la sua decima vittoria in carriera. Il neo-campione del mondo precede con un margine di oltre 30” l’altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi sulla sua monoposto; completa il podio la McLaren di un ottimo Oscar Piastri, che entra in top 3 per la seconda gara di fila. Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma deve accontentarsi di un quarto posto davanti a Lando Norris. Per l’olandese, dunque, si interrompe la serie di nove podi consecutivi.
Hamilton 6°, Leclerc 7°
Giornata amara per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un ottimo sabato di qualifiche, scivola all’ottavo posto. Completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto. La prossima settimana andrà in scena il gran finale di stagione ad Abu Dhabi.
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