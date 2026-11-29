Hamilton 6°, Leclerc 7°

di Formula 1 e conquista la sua decima vittoria in carriera. Il neo-campione del mondo, vittima di problemi sulla sua monoposto; completa il podio la McLaren di un ottimoper la seconda gara di fila. Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma deve accontentarsi di un quarto posto davanti a Lando Norris. Per l’olandese, dunque, si interrompe la serie di nove podi consecutivi.

Giornata amara per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un ottimo sabato di qualifiche, scivola all’ottavo posto. Completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto. La prossima settimana andrà in scena il gran finale di stagione ad Abu Dhabi.