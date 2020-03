Coronavirus, Di Maio: "Grazie alla Ferrari"

ROMA - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ringrazia la Ferrari con un post su Facebook. "Ho detto tante volte che Enzo Ferrari è uno dei miei miti. E sapere che oggi la Ferrari, il sogno che lui ha creato, ha deciso di collaborare con l'unica azienda italiana che produce ventilatori polmonari, mi rende orgoglioso", scrive, sottolineando che "non c'è solo la Ferrari, ci sono tanti altri marchi che rendono l'Italia grande nel mondo e che oggi sono uniti nella battaglia contro il Coronavirus: da Armani che ha cominciato a produrre camici per il nostro personale sanitario, a Ramazzotti che ora produce disinfettanti nelle sue bottiglie inconfondibili".

Un'ambulanza per Modena

Ieri la scuderia di Maranello aveva donato all'Azienda Usl di Modena un'ambulanza a supporto dell'intensa attività del servizio di emergenza territoriale 118. Il mezzo, che stazionerà nella centrale operativa di via Emilia Est, sarà dotato di camera di biocontenimento, attrezzatura che consente di effettuare il trasporto in modo sicuro sia per il paziente sia per gli operatori sanitari. L'ambulanza è stata consegnata ieri, venerdì 27 marzo: sarà impiegata per gli interventi per sospetta infezione da Covid-19 ma potrà essere anche utilizzata per i trasferimenti urgenti di pazienti positivi, anche fuori provincia.