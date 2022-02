F1, Sainz ricorda Schumacher: "Lo avrei voluto come compagno"

ROMA - Sale l'attesa per la nuova stagione di F1, che prenderà il via tra poco meno di due settimane con i primi test. Un'annata che segna una grande svolta nel Circus, viste le ingenti novità introdotte, dalle nuove monoposto al budget cap rivisto. In casa Ferrari c'è grande trepidazione, in quanto già nella passata stagione il lavoro era rivolto tutto alla nuova era, per cui le ambizioni e le aspettative sono molto alte. Il Cavallino potrà contare su due piloti giovani ma di alto livello come Charles Leclerc e Carlos Sainz, seppur abbiano vinto poco: solo il monegasco ha assaggiato il gusto della vittoria, due volte ed entrambe nel 2019. E a proposito di piloti vincenti, Sainz ha spiegato: "Avrei voluto conoscere Michael Schumacher, e averlo come compagno per capire cosa lo rendeva così speciale".