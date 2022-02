F1, Sainz sul Gp cancellato in Russia: "Non ci avrei corso volentieri"

ROMA - "Non avrei corso volentieri in un paese in guerra. La mia speranza è che la crisi trovi presto una risoluzione". Così Carlos Sainz sulla scelta arrivata da parte della Formula 1 di non disputare più il Gran Premio di Russia, in programma il prossimo 25 settembre. Dopo Vettel e Verstappen, anche lo spagnolo della Ferrari si schiera dunque a favore della rimozione della tappa russa dal calendario. Nel comunicato del Circus si tiene però la porta socchiusa al regolare svolgimento della gara a Sochi, facendo riferimento alla "attuali condizioni", che fino a settembre - si spera - potrebbero mutare in meglio. Si unisce a lui Charles Leclerc che sui social ha detto: "È triste quanto accade in Ucraina e vedere persone innocenti soffrire mi spezza il cuore. La guerra non deve mai essere un'opzione. I miei pensieri sono con chi sta attraversando questo momento difficile".