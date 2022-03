F1, Marko: "La Ferrari ha raggiunto Red Bull e Mercedes"

ROMA - Nei primi test stagionali a Barcellona a brillare è stata la Ferrari . La F1-75 di Charles Leclerc e Carlos Sainz ha infatti raccolto dati positivi su affidabilità e tempi, sempre competitivi lungo tutt'e tre i giorni in Spagna. E se n'è accorto anche Helmut Marko , consigliere della Red Bull, che ai microfoni dell'emittente tedesca "Rtl" ha detto: "La Ferrari a Barcellona ha raggiunto la Mercedes e la Red Bull. Sono scuderie che hanno idee sullo sviluppo diverse. Ma, in termini di potenza del motore, sembra che la F1-75 sia al momento la vettura migliore ".

Su Verstappen e Perez

Quello a Barcellona non è stato però che primo assaggio della nuova Formula 1, che presenterà incognite importanti dal punto di vista regolamentare. In questa fase, infatti, le scuderie tengono le carte coperte, ma la Ferrari ha comunque mandato segnali importanti a Mercedes e Red Bull. "Per quanto ci riguarda - aggiunge poi Marko - i test sono stati soddisfacenti per prestazioni e giri percorsi. Mi aspetto un Verstappen ancora più forte e che Perez continui a essere uomo squadra con la sua esperienza". Solo in Bahrain però si inizierà a capire quali vetture potranno dare l'assalto a Verstappen. Manca infatti poco al primo Gran Premio della stagione, in programma dal 18 al 20 marzo.