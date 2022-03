Ferrari, Leclerc traccia l'obiettivo: "Vincere 5 gare sarebbe un gran risultato"

ROMA - Si preannuncia un 2022 da potenziale protagonista per Charles Leclerc. La 'nuova' Formula 1 pone la Ferrari tra le scuderie più temibili, considerato un cambio di regolamento e vetture che promette più battaglia ai vertici: "La chiave di tutto per me è la costanza se vinci una gara ma non sei stabilmente davanti, non puoi considerarti un campione. Quante gare posso vincere quest'anno? Cinque sarebbero già un grande risultato. Oltretutto, se siamo costanti, ci si potrebbe anche laureare campioni con cinque vittorie. Un altro mio obiettivo è quello di portare a termine una gara a Monte-Carlo, cosa che non mi è ancora riuscita“, dichiara.