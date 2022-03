F1, Binotto: "F1-75 in Bahrain sarà simile a quella vista nei test a Barcellona"

ROMA - La Formula 1 scalda i motori per il Gran Premio del Bahrain, così come la Ferrari e la sua F1-75. A undici giorni dall'esordio stagionale, prende la parola il team principal della scuderia italiana, Mattia Binotto, le cui parole sono riportate da "Autosport": "Non sarà una F1-75 molto diversa rispetto a quella che abbiamo a disposizione. Ritengo che per prima cosa ci si debba focalizzare su siò che abbiamo. Siamo ancora lontani dalle migliori prestazioni e non solo perché stiamo utilizzando molto carburante senza mettere in campo la migliore modalità motore. Ma semplicemente perché dobbiamo sfruttare di più l’auto stessa", ha detto il manager italiano.