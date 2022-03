F1: doppietta Ferrari in Bahrain. Leclerc vince davanti a Sainz, 3° Hamilton

SAKHIR - La Ferrari domina il Gran Premio del Bahrain. Vince Charles Leclerc davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Il monegasco disputa la gara perfetta, difendendosi dai minacciosi attacchi di Verstappen e difendendo la prima posizione in maniera brillante. Sorride anche lo spagnolo, protagonista di una gara priva di sbavature ma bravo a farsi trovare pronto quando i problemi tecnici frenano la vettura di Max Verstappen. Il campione mondiale in carica è costretto al ritiro a pochi giri dalla fine, mentre il compagno di squadra Sergio Perez deve arrendersi proprio all'ultimo giro per un danno al motore. Zero punti dunque per la Red Bull e tanti motivi per sorridere per la Mercedes. Lewis Hamilton avrà infatti vissuto giorni migliori, ma intanto anche oggi è salito sul podio. Alle sue spalle il compagno di squadra Russell ed il sorprendente Magnussen.