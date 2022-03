F1, Leclerc commenta la vittoria in Bahrain: "Sono molto felice"

SAKHIR - "Sono felicissimo. Gli ultimi due anni sono stati difficili per noi ed eravamo consapevoli che oggi avremmo avuto un'opportunità. Ringrazio il team per averci dato una macchina fantastica ed i tifosi per il sostegno continuo". Queste le parole di Charles Leclerc al termine del Gran Premio del Bahrain, prima gara del Mondiale di Formula 1. Giornata da incorniciare per il pilota della Ferrari, che è salito sul gradino più alto del podio e, insieme al compagno di squadra Carlos Sainz, ha confezionato una splendida doppietta. Come se non bastasse, ha anche conquistato il punto addizionale del giro veloce.