Ferrari, Binotto sorride: "Orgoglioso della squadra, bellissimo risultato"

SAKHIR - "Sono davvero felice, ho sempre creduto nella scuderia e quello di oggi è un bellissimo risultato di squadra. Ci siamo stretti assieme dopo i problemi nel 2020 ed è bello sapere di poter lottare per il risultato migliore". Queste le parole di Mattia Binotto ai microfoni di Sky Sport. Al settimo cielo il team principal della Ferrari, che dopo un paio di stagioni difficili finalmente può tornare a festeggiare. In occasione del primo appuntamento della stagione di F1, sul circuito di Sakhir, la Rossa è stata infatti protagonista di una splendida doppietta grazie a Charles Leclerc e Carlos Sainz .

Le parole di Binotto

Il team principal della Ferrari ha poi proseguito: "I nostri ragazzi si sono allenati moltissimo, facendo più di 1.300 pit-stop prima di Natale e oggi ce ne sono stati di bellissimi. Siamo la Ferrari, perciò siamo diversi dagli altri. Sono orgoglioso del risultato odierno e di ciò che abbiamo fatto". Sull'obiettivo in gara, Binotto ha poi fatto chiarezza: "Dopo aver valutato diversi scenari, oggi puntavamo a non far vincere Verstappen. Nell'ultimo giro siamo stati fortunati, ma Sainz ha dato tutto". Infine, quasi senza neanche godersi il successo, il 52enne pensa già al futuro: "La prossima settimana ci sarà una pista diversa a Jeddah, ma la mia testa è già ad Imola".