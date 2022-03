Ferrari, Binotto: "Ci siamo dimostrati veloci, era la risposta che attendevamo"

JEDDAH – P2 e P3 nel Gp dell'Arabia Saudita per la Ferrari, protagonista delle qualifiche sul circuito di Jeddah e costretta ad arrendersi solamente ad un sorprendente Sergio Perez. Nonostante la mancata pole position, non mancano i motivi per sorridere. Lo sa bene il team principal Mattia Binotto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche: “Si poteva fare un primo posto, ma la differenza è talmente poca che siamo contenti di essere secondi e terzi, oltre che competitivi. Ci siamo dimostrati veloci ed era questa la risposta che attendevamo”.