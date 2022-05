Ferrari, Sainz: "Stagione partita male? Alla McLaren era uguale"

ROMA - Carlos Sainz è partito a fionda in Formula 1. Due podi consecutivi, ma poi altrettanti ritiri. Dopo gli zero di Melbourne e di Imola le parole dello spagnolo della Ferrari, riportate dal sito "RacingNews 365", raccontano di una situazione non nuova: "In entrambi gli anni alla McLaren la stagione è partita in salita, poi la restante parte dell'annata è stata ottima . Penso faccia parte della vita e dello sport. Ci saranno periodi belli e momenti in cui le cose non andranno per il meglio. Sono fiducioso che tutto ciò possa cambiare rapidamente", ha infatti spiegato lo spagnolo della Rossa, che si trova così in una situazione apparentemente scomoda.