Ferrari, Leclerc: "Voltata pagina dopo Imola. La mentalità non è cambiata"

MIAMI - Charles Leclerc ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari vuole mettersi alle spalle il sesto posto di Imola: "Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di andare in pista - ha detto -. Dopo Imola ho voltato pagina, abbiamo perso dei punti e ho analizzato la situazione. Fin dall'inizio della stagione siamo sempre lì davanti in una battaglia ravvicinata con Red Bull. Daremo tutto e speriamo di poter vincere. La mia mentalità non è cambiata, ma è ovvio che mi sento meglio dell’anno scorso sapendo di poter vincere. Ma l'approccio non cambia e dobbiamo continuare a lavorare".