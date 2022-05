F1: Sainz finisce a muro nelle prove libere 2 a Miami

MIAMI - Carlos Sainz finisce a muro nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della propria monoposto, andando a sbattere all'uscita della curva 13, non riportando però conseguenze fisiche. “Scusate ragazzi”, ha detto lo spagnolo in un team radio alla scuderia. Bandiera rossa e sessione interrotta per alcuni minuti dopo l'incidente del ferrarista.