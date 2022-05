F1, Sainz: "Podio buon risultato, ma voglio di più"

MIAMI - Carlos Sainz conclude al terzo posto il Gp di Miami , quinto appuntamento stagione di Formula 1, e torna finalmente sul podio. Risultato importante per lo spagnolo della Ferrari , reduce da due zeri consecutivi e chiamato a riscattarsi. Nonostante scattasse dalla prima fila, già al primo giro è stato purtroppo infilato da Max Verstappen. Sainz però è stato molto bravo a difendersi dagli attacchi di Sergio Perez ed a blindare una terza posizione tutt'altro che scontata. Per lui arrivano punti importanti in ottica classifica generale, ma anche punti fondamentali per la Ferrari in chiave classifica costruttori.

Il commento di Sainz

"E' stata dura per via del caldo e delle gomme, ma il risultato è meritato. E' vero, possiamo ancora crescere e io voglio di più, ma non è male - ha dichiarato Sainz, che poi ha aggiunto - Non è stato facile, ma abbiamo ottenuto il podio che è un buon risultato. Con Perez è stata una bella battaglia; avevo ancora un po' di dolore al collo dopo l'incidente di venerdì". In attesa del prossimo Gran Premio, in programma in Spagna nel weekend dal 21 al 23 maggio, Carlos si gode questo bel risultato e guarda alla classifica generale con un sorriso.