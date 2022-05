F1, Leclerc secondo a Miami: "Difficile superare Verstappen, Mondiale combattuto"

MIAMI - Si è dovuto accontentare del secondo posto nel Gp di Miami Charles Leclerc , uscito sconfitto dopo una lunga battaglia con Verstappen. Il monegasco della Ferrari partiva dalla pole position e sicuramente puntava alla vittoria, ma dopo una decina di giri è stato superato dal rivale. Neppure una Safety Car a causa dell'incidente tra Norris e Gasly è riuscita a rimetterlo in gioco e, dopo aver provato ad impensierire il campione mondiale in carica per un po', complice l'utilizzo del DRS, si è rassegnato al secondo posto. Punti comunque importanti in ottica classifica generale, che vede Charles sempre al comando.

Le parole di Leclerc

Il pilota monegasco è apparso un pizzico amareggiato per la mancata vittoria, ma ha ammesso le difficoltà riscontrate in pista: "A livello fisico è stata una gara molto difficile e abbiamo faticato con le gomme medie. Con le hard invece eravamo competitivi, ma oggi era davvero complicato superare Verstappen. Mi auguro che ci siano altre lotte con Max. Dobbiamo continuare a spingere, sarà fondamentale lo sviluppo da qui a fine stagione. E' un Mondiale combattuto fin dall'inizio. I tifosi della Ferrari sugli spalti? E' grandioso averne così tanti". Ora un po' di riposo prima di tornare in pista in Spagna in occasione del penultimo weekend di maggio.