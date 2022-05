F1, Binotto dopo il Gp di Miami: "La stagione è lunga e la Red Bull ha speso molto"

MIAMI - Tutt'altro che da buttare il weekend del Gp di Miami per la Ferrari, che ha mancato l'appuntamento con il successo ma è salita sul podio ed ha ottenuto punti importanti per le classifiche. Mattia Binotto, però, mastica amaro e non è particolarmente contento dell'esito della gara in Florida. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati infatti beffati da Max Verstappen, che ha superato entrambi e si è aggiudicato la vittoria. Weekend che, nel complesso, ha dunque sorriso più alla Red Bull che alla scuderia di Maranello.

Il commento di Binotto

Il team principal della Rossa ha affidato i suoi pensieri ai microfoni di Sky Sport: "Non sono soddisfatto, si prova sempre a vincere. Dobbiamo sviluppare e lavorare, mentre per quanto riguarda il gap ci auguriamo di recuperarlo in Spagna. Nelle ultime due gare la Red Bull è stata più veloce di un paio di decimi al giro, perciò c'è delusione. Tuttavia hanno speso molto, speriamo che abbiano meno soldi di noi". Binotto ha poi aggiunto: "Sainz e Leclerc hanno lavorato bene, sono il duo migliore della pit lane. Dopo cinque gare siamo al comando dei due Mondiali, ma la stagione è ancora lunga e c'è tanta voglia di fare". Il prossimo impegno per la Ferrari sarà il Gran Premio di Spagna, in programma domenica 22 maggio e con in palio punti fondamentali.