Ferrari, Leclerc: "Sviluppi in arrivo, speriamo di tornare davanti alla Red Bull"

ROMA - Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 è pronto a partire . Nella conferenza stampa piloti che apre il programma del venerdì Charles Leclerc ha parlato degli sviluppi che la Ferrari porterà in pista: " Speriamo in buoni aggiornamenti che ci riportino davanti alla Red Bull . Velocità sul rettilineo? Siamo concentrati sia su questo che sulle curve, stiamo lavorando su tutti gli aspetti della macchina . I test sono lontani e tutti i team hanno fatto passi avanti. Tante scuderie porteranno aggiornamenti ma non credo ci sarà tanta differenza tra le vetture", ha detto il leader del mondiale piloti.

Sul porpoising

Per Leclerc i giorni che lo hanno portato a questo weekend spagnolo sono stati piuttosto movimentati. Il pilota della Ferrari è stato infatti protagonista sul circuito di casa, quello di Monaco, dove ha guidato le macchine di Niki Lauda e di Gilles Villeneuve per il Gran Premio storico, non senza imprevisti: "Guidare la macchina di Lauda è stato fantastico - ha infatti aggiunto il 24enne - finché mi sono schiantato". Rimanendo in tema Formula 1, i difetti della F1-75 sembrano derivare molto dal porpoising, le cui conseguenze sulla salute dei piloti sono ancora tutte da valutare: "Penso che vari anche da come il pilota guida la vettura, Sainz sembra più sensibile. Questo aspetto si deve migliorare: alcune auto ne hanno più di altre ma anche noi ci lavoriamo con costanza", ha detto, concludendo, Leclerc.