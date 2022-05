F1, Leclerc in pole a Barcellona: "Ora speriamo nella doppietta"

Le parole di Charles

Leclerc non si espone troppo, ma sogna ad occhi aperti: "Sono in una posizione forte in partenza - prosegue a caldo il ferrarista -. Ma nelle ultime due gare abbiamo faticato con le gomme rispetto alla Red Bull. Max è poi subito alle mie spalle. Se non gestiremo bene le gomme perderemo la vittoria. Dobbiamo capire bene la situazione cercando di fare bene domani. Speriamo di poter fare doppietta io e Carlos, sarebbe meraviglioso per il team. Sicuramente daremo tutto per questo”.