F1, Sainz parte dietro Leclerc e Verstappen: "La chiave sarà la partenza"

BARCELLONA - Carlos Sainz scatterà dalla terza casella della griglia in Spagna. La qualifica vede il pilota iberico, che ha cambiato telaio prima delle FP3, mettersi alle spalle del compagno di box Charles Leclerc e della Red Bull di Max Verstappen: “Finora il weekend è stato difficile - ha ammesso dopo la sessione -. Le condizioni non sono state semplici, per il calore e per il vento. Ma siamo riusciti a fare un discreto giro che ci permetterà di lottare domani. La chiave sarà la partenza, insieme alla gestione gomme. Poi vedremo, ma la posizione di partenza è buona. Domani tutto è possibile, certamente ci proveremo e daremo il nostro meglio. Non è stata una qualifica ideale perché non ho fatto un buon giro con gomma usata. Mi mancherà una gomma nuova domani, ma tutto potrà accadere”.