Ferrari, Leclerc deluso: "Fa male, stavamo gestendo tutto bene"

BARCELLONA - Charles Leclerc ha parlato dopo il ritiro nel Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco è stato costretto ad abbandonare la gara dopo un problema alla vettura al 27° giro. "E' il primo problema di questo tipo in questa stagione - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Fin qui c'è stato un lavoro straordinario del team in termini di affidabilità. Sicuramente quello che è successo fa male, perché succede in una gara in cui eravamo primi gestendo tutto bene".