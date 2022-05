Ferrari, Sainz e Leclerc ai tifosi: "A Baku recupereremo la doppietta di Monaco"

ROMA - Sul Gran Premio di Monaco la bandiera scacchi è sventolata già da qualche giorno, ma la delusione in casa Ferrari rimane . Sergio Perez e la Red Bull hanno sbancato Monte Carlo e la Rossa non è riuscita a portare a casa punti importanti per entrambe le classifiche. In un messaggio ai tifosi apparso sui social parla prima il monegasco per l'ennesima delusione nel Gp di casa: "La farò breve perché ovviamente sono deluso. Eravamo i più veloci e tutto stava andando bene . Ma ha vinto un altro team e fa male. Potevamo fare di più ".

Le parole di Sainz

"Giornata difficile oggi per la squadra - aggiunge Sainz - eravamo al meglio delle condizioni e pensavamo di avere tutto sotto controllo, ma dopo il pitstop penso che siamo stati sfortunati. Mi dispiace per Charles e lo capisco. Per me è stata un'opportunità persa ed pensavamo di salvare almeno la vittoria. Tutto girava a nostro favore, ma per qualche motivo non abbiamo montato le gomme slick e la Williams lenta nell'out lap mi ha fatto perdere tempo prezioso. Lo sport è questo. Ci riprenderemo la doppietta a Baku". Alla tappa in Azerbaigian però mancano due settimane e per la Ferrari è tempo di riflessioni dopo Monte Carlo.