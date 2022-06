F1, Leclerc: "A Baku abbiamo ancora margini per migliorare"

ROMA - "È stato un venerdì molto solido: abbiamo fatto una buona progressione dalla prima sessione alla seconda: tutto frutto di un buon lavoro di squadra. Nessuno è riuscito a mettere insieme un giro pulito, per cui i tempi sul giro non dicono la verità". Così Charles Leclerc al termine delle prove libere Ferrari sulla pista cittadina del Gran Premio dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento della Formula 1. "Credo - aggiunge il monegasco, miglior crono nelle libere 2 - che ci sia ancora un buon margine di miglioramento, ma nel complesso il nostro passo è sembrato piuttosto interessante e io mi sono sentito a mio agio in macchina. Le gomme? Le sensazioni dopo il long run in generale sono state positive, inoltre non abbiamo avuto per niente graining e questo è un altro aspetto importante".