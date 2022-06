Ferrari, Malagò: "Dispiaciuto per Baku, ma restiamo positivi"

Il commento di Malagò

"La prossima gara è tra sei giorni - ha aggiunto Malagò in vista del Gran Premio del Canada -. Non so in che modo la Ferrari possa eliminare il potenziale problema, ma non possiamo dimenticare che l'inizio della stagione è stato esaltante. L'amaro in bocca per quello che è accaduto nelle ultime tappe c'è, ma se ci avessero presentato questa situazione a inizio annata, avremmo pensato a un inizio positivo".