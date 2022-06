Ferrari, Sainz: "Non penso più al mondiale, serve pazienza"

ROMA - " Dopo gli zero non penso più all'obiettivo Mondiale. Devo essere paziente e aspettare l'occasione propizia ". Così Carlos Sainz al quotidiano spagnolo "Marca", mentre si avvicina il Gran Premio del Canada , nono fine settimana della Formula 1 . Il madrileno della Ferrari sa di non essere al livello del compagno di squadra Charles Leclerc e afferma: " Quest'anno con le nuove macchine è come affrontare tutte le piste per la prima volta . La sensazione che ti da la vettura la appena la guidi è molto importante e ci sono degli anni in cui devi cambiare alcune cose o modificare l'assetto della monoposto ".

Sul calendario lungo

Con il doppio ritiro in Azerbaijan, la Ferrari è ora chiamata alla svolta a Montreal, ma con una Red Bull così in forma non sarà facile. "Domenica - ha aggiunto lo spagnolo - ci sono in palio punti pesanti. La paura di sbagliare c'è sempre: è logico". Con la tappa azera, un terzo del mondiale è passato. Tuttavia la Formula 1 starebbe pensando ad ampliare ancora il calendario. Queste le parole di Sainz a tal proposito: "Serve cautela perché avere 24 o 25 gare potrebbe non essere fattibile sul lungo termine. Stare lontani dalle nostre famiglie 250 giorni l'anno non fa bene. La gara sprint? Se non determina la griglia di domenica può essere ancor più spettacolare".