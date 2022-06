Ferrari, Leclerc: "Passo gara ottimo, la motivazione è ancora alta"

ROMA - Charles Leclerc cerca di voltare pagina dopo Baku. Nella conferenza stampa di presentazione del Gran Premio del Canada di Formula 1 , il pilota della Ferrari ha parlato del momento complicato dopo gli ultimi risultati: " Il passo è l’aspetto positivo dopo Baku, ma è difficile sopportare tre gare consecutive con errori e problemi . Con il team stiamo lavorando sodo, il passo c’è e dobbiamo continuare a lavorare per venire a capo di tutti questi problemi il prima possibile”. “Un mio messaggio al team? Non serve - precisa il monegasco -. La motivazione resta alta e vogliamo tornare rapidamente alla vittoria. Stiamo lavorando sui problemi riscontrati, vedremo come andrà. Purtroppo non si fanno punti il sabato e la domenica è stata piuttosto dolorosa fin qui ".

Il commento di Sainz

Anche Carlos Sainz ha parlato in vista della tappa di Montreal: "Sono molto entusiasta, sono qui da lunedì e non vedo l’ora di iniziare il weekend dopo così tanti giorni di attesa. La pista sembra bella e divertente come sempre, sarà un fine settimana interessante in uno dei miei tracciati preferiti. A Baku sono contento di essermi sentito a mio agio e di essere stato in lotta per la pole. I miglioramenti sono visibili da Barcellona, voglio continuare a imparare. Mi manca ancora la costanza ed è per questo che sono così dietro in classifica. Abbiamo vissuto due giornate complicate cercando di analizzare i problemi. Sappiamo qual è stato il guasto che mi ha fermato. Si tratta di un incidente di percorso dopo il progresso fatto quest’anno. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, i problemi saranno risolti".