F1: Leclerc penalizzato di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina

MONTREAL - Saranno dieci le posizioni di penalità in griglia di partenza che Charles Leclerc dovrà scontare nel Gran Premio del Canada, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo aver sostituito il motore in seguito alla rottura in Azerbaijan, la Ferrari ha optato anche per la sostituzione della centralina nella F1-75 del monegasco. L'ufficialità è arrivata dopo la seconda sessione di prove libere del venerdì a Montreal da parte della FIA: automatica dunque la penalità che Leclerc dovrà scontare in gara.