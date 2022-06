F1, Gp Canada: Leclerc partirà ultimo, cambiato il 4° turbo

MONTREAL - Pessime notizie per Charles Leclerc, che scatterà dall'ultima posizione nel Gran Premio del Canada . Sul circuito di Montreal, che ospita il nono appuntamento del mondiale di Formula 1, il pilota della Ferrari scatterà dal fondo della griglia. Già penalizzato di 10 posizioni dopo il cambio della centralina, in seguito alla sostituzione della power unit scatterà dal fondo della griglia. Si tratta infatti del quarto turbo della stagione per il monegasco che, come da regolamento, dovrà scattare dal fondo della griglia e sarà chiamato ad una super rimonta in quel di Montreal. Gara da ricostruire dunque per Leclerc, nella speranza che tali modifiche alla monoposto portino i benefici sperati.

Si salva per Sainz

Terzo motore stagionale invece per la vettura di Carlos Sainz, ma fortunatamente nessuna penalità. Sainz avrà comunque la pressione di dover fare bene e cercare di limitare i danni in casa Ferrari, in un weekend di transizione in vista del prosieguo della stagione. Carlos, come tutti i suoi avversari, dovrà fare i conti con la pioggia ed il vento della fredda Montreal, che complica le condizioni della pista in occasione di questo sabato di qualifiche. Weekend non iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari, ma che può sempre migliorare, magari anche grazie ad un pizzico d'aiuto da parte della dea bendata.