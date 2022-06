F1, Sainz secondo in Canada: "Noi i più veloci in gara, ci riproveremo"

MONTREAL - Secondo posto per Carlos Sainz nel Gp del Canada, nono appuntamento del mondiale di F1. Il pilota spagnolo ha disputato una delle migliori gare della sua stagione ma non è riuscito a battere Max Verstappen, capace di stringere i denti nel finale e tagliare il traguardo per primo. Ciononostante, il ferrarista non ha rimpianti: "Ho provato di tutto, ma non avevamo sufficiente velocità per avvicinarci nel tornante. Ho spinto a più non posso senza lasciare neppure in centimetro in frenata e vicino alle barriere" ha assicurato nell'intervista post gara,.