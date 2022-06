La Ferrari sta con Hamilton: "Noi contro ogni discriminazione"

ROMA - Con Lewis Hamiton , senza esitazioni. La Ferrari scrive sui propri canali social in solidarietà con il pilota della Mercedes , preso di mira da Nelson Piquet , tre volte campione del mondo in Formula 1 . Le parole del brasiliano risalgono allo scorso novembre, ma sono riemerse solo nelle ultime ore e hanno causato anche la reazione della FIA , che si è schierata con Hamilton contro ogni razzismo. Anche il Cavallino Rampante fa arrivare la propria vicinanza al pilota Mercedes: "Stiamo con la Formula 1, Lewis Hamilton e la Mercedes contro ogni forma di discriminazione ".

Tutti con Hamilton

Non è la prima volta che Lewis Hamilton, afro-britannico classe 1985, viene preso di mira per nell'ambito razzismo. È stato lui stesso a ricordarlo nelle ultime occasioni e ora Piquet, simbolo della Formula 1 anni Ottanta, affonda ancora il colpo. E pensare che Lewis Hamilton sta per ricevere la cittadinanza onoraria proprio dal Brasile, paese con cui il pilota si sente da sempre legato. A parte questo, il 37enne di Stevenage sta incassando la solidarietà di tante personalità e addetti ai lavori della Formula 1, tra cui la scuderia Aston Martin e diverse redazioni sportive.