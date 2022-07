F1, Sainz: "Prima pole sorprendente, difficile con la pioggia"

SILVERSTONE - Carlos Sainz ottiene la prima pole position della carriera. Lo spagnolo si sblocca a Silverstone, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc in una qualifica sotto la pioggia: “Grazie al pubblico perché ha fatto il tifo per me, per essere rimasti con questa pioggia. Ho faticato tanto con le pozzanghere con le intermedie, era facile perdere la macchina e rovinare il giro. Alla fine ho messo insieme un giro che non mi era sembrato speciale ma ho fatto la pole ed è stato sorprendente”, le sue parole a caldo.