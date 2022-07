F1, Horner: "Sainz ha meritato la pole position"

SILVERSTONE - Christian Horner ha parlato dopo le qualifiche al Gran Premio della Gran Bretagna, valevole per la decima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il team principal della Red Bull si è mostrato soddisfatto del secondo posto di Max Verstappen e del quarto di Sergio Perez, che partirà in seconda fila dietro a Charles Leclerc, mentre l'olandese comincerà la sua gara in prima fila con Carlos Sainz, pole-man di giornata. "E’ stata una buona qualifica per entrambi i piloti, i quali hanno corso in condizioni molto difficili - ha detto -. Siamo stati sfortunati con le bandiere gialle, Max ha perso tre o quattro decimi ma siamo contenti della prima fila, con Checo in seconda in una sessione del genere, quindi va bene così".