Ferrari, Leclerc: "Per domani voglio una gara pulita, qualifica combattuta"

ROMA - Charles Leclerc si è piazzato secondo dietro Max Verstappen nella qualifica del Gran Premio di Austria , undicesima tappa della Formula 1 . Il monegasco della Ferrari non ha agguantato la pole position per soli 29 millesimi e queste sono le sue parole a fine sessione: " Condizioni là fuori erano impegnative, la qualifica è stata entusiasmante, molto serrata . Faccio i miei complimenti a Max Verstappen. La sprint? Voglio fare una gara pulita, spero che tutto vada liscio per tutto il resto del weekend".

La determinazione di Sainz

In seconda fila ci sarà invece Carlos Sainz, che dopo la vittoria a Silverstone vuole dare continuità al suo momento positivo sulla F1-75. Lo spagnolo sembra però avere la convinzione di poter arrivare primo anche domani: "Se riesamini il giro ho perso dei decimi importanti per la pole. Abbiamo fatto un buon giro, ma non era facile a causa la bassa temperatura delle gomme. Potevo fare meglio, ma ero vicino agli altri due e spero di batterli domani. Sono lì e me la gioco alla pari. Sono a mio agio con la macchina e speriamo di sfruttare le FP2 di domani per avere dati utili sul passo gara. Sarà divertente", ha detto, concludendo, l'alfiere della Rossa.