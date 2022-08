Ferrari, Binotto: "Conosco il potenziale della macchina, per quello sono frustrato"

ROMA - " Noi vinciamo e perdiamo tutti insieme , analizzeremo cosa non ha funzionato. Ci focalizzeremo prima sulle prestazioni avute dalla macchina, poi sul perché le gomme non hanno funzionato ed infine sulla strategia. Senza dubbio sono frustrato, anche se forse non lo mostro troppo ". Sono queste le parole di Mattia Binotto, team principal della Ferrari che a Channel4 ha risposto alle domande di David Coulthard sulla strategia nel Gran Premio di Ungheria .

Prestazioni sottotono

La Ferrari, nonostante qualche passaggio a vuoto, rimane la vettura più prestazionale e Binotto, proprio per questo, si dice frustrato dal ritardo accumulato dalla Rossa nei confronti dei rivali: "Vi assicuro che sono frustrato perché so bene quale sia il potenziale della macchina. Forse in Ungheria è stata l’unica volta in questa prima parte della stagione che la macchina non ha avuto un passo grandioso. Dobbiamo migliorarci, capire cosa si è sbagliato e fare in modo che non accada nuovamente. Sono piuttosto sicuro che le prestazioni dell’auto abbiano condizionato il comportamento delle gomme" ha concluso Binotto.