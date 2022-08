F1, Marko duro sulla Ferrari: "Hanno sbagliato tutto"

ROMA - Dopo la gara in Ungheria il titolo iridato è sempre più vicino a Max Verstappen e alla Red Bull, che stanno dominando la Ferrari in Formula 1. Ed Helmut Marko risponde riguardo i motivi che hanno fatto sprofondare il Cavallino in entrambe le classifiche mondiali: "Perché stanno sbagliando praticamente tutto. A Budapest, per esempio, prima non hanno messo le gomme nella giusta finestra di temperatura e poi - aggiunge l'austriaco al quotidiano Osterreich - hanno anche scelto la strategia sbagliata ai box".