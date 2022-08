F1, Zhou: "Mi sono successe cose che a un pilota succedono in 10 anni"

ROMA - Guanyu Zhou ha completato la sua prima metà di stagione in Formula 1 e quasi nessuno ne parla più come di un rookie. L'Alfa Romeo può ora contare su un pilota dalle buone prospettive, che ha dimostrato una discreta evoluzione in queste prime tredici tappe di mondiale. In un'intervista al canale ufficiale del Circus, il cinese traccia un bilancio di quanto fatto sin qui: "Dopo undici gare sentivo che avevo accumulato un'esperienza che di solito un pilota fa in dieci anni, sono stupito della mia crescita". Dal piazzamento a punti al primo colpo in Bahrein, fino allo spaventoso incidente di Silverstone: a Zhou è successo davvero di tutto in una stagione che lo vede al momento con cinque punti in classifica piloti.