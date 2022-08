Ferrari, Coulthard: "Non mi sorprende la gogna a cui si è sottoposto Leclerc"

ROMA - L'urlo di rabbia di Charles Leclerc dopo l'errore al Gran Premio di Francia è ormai storia. Il pilota della Ferrari si è poi scusato, prendendosi ogni responsabilità e rammaricandosi dell'accaduto. David Coulthard, ex pilota di Formula 1, è partito da questo episodio per parlare del momento del monegasco: "Non sono sorpreso di quanto spietatamente Leclerc si sia messo alla gogna. È sempre stato così. Ricordo ancora quando ha è andato a muro a Baku nel 2019 e ha detto alla radio: 'Sono stupido, così stupido!'. Ma Charles non è stupido. È un pilota brillante e super veloce. Matura sotto i nostri occhi in ambiente ad alta pressione come la Ferrari", ha aggiunto il 51enne di Twynholm.