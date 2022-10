Ferrari, pole di Leclerc a Singapore: "Possiamo vincere"

SINGAPORE - Charles Leclerc ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio di Singapore, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti nella gara domenicale di Marina Bay, provando a sfruttare la posizione di partenza di Max Verstappen, solo ottavo in griglia. "Le qualifiche sono state complicatissime, non sapevamo cosa fare con le gomme - ha detto -. Abbiamo deciso per le soft all’ultimo minuto e siamo stati ripagati. Oggi è stato molto complicato, ho commesso un errore all’ultimo giro e pensavo avessimo perso la pole. Invece è stato appena sufficiente per stare davanti, quindi bene così. Sono felice".