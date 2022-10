Ferrari, Sainz: "Troppe volte sono dietro a Leclerc e Verstappen"

SUZUKA - Carlos Sainz ha parlato dopo il terzo posto in qualifica al Gran Premio del Giappone , valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari ha chiuso a distanza ravvicinata da Max Verstappen e Charles Leclerc , che occuperanno la prima fila in griglia di partenza. "Ho fatto un giro pulito e molto buono fino all’ultima curva. Lì ho avuto parecchio pattinamento e probabilmente ho usato troppo le gomme posteriori - ha detto -. Peccato di nuovo essere a mezzo decimo dalla pole. Tante qualifiche con Max e Charles in cui ci siamo trovati a questo distacco e purtroppo di solito sono sempre io dietro . Spero di far girare la fortuna a mio favore".

Le parole di Sainz

Sainz è poi tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport: "Ero in un giro molto buono - le sue parole -. Non essere in pole è frustrante. Sono tanti weekend che sono lì con Max e Charles sul giro secco. Da un lato è una cosa positiva: a inizio anno non era così, ero molto più lontano. Adesso sono tante qualifiche che ho il passo per fare la pole. Dall’altro lato, però, la pole se ne va per mezzo decimo. Siamo sempre tutti e tre lì, ma penso che entro fine anno questa pole dovrebbe arrivare. Continuerò a lavorare e mettermi in quella posizione".