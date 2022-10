Ferrari, Sainz racconta il ritiro: "Arrivavano tutti, ero nelle mani di Dio"

ROMA - Carlos Sainz ha parlato dopo lo sfortunato Gran Premio del Giappone, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari è stato costretto al ritiro poco dopo la parenza a causa di uno sfortunato episodio dovuto alle condizioni di bagnato. "Sono cose che succedono in queste condizioni - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Non vedevo nulla in partenza, sono uscito dalla scia di Checo Perez e sono andato in acquaplanning e poi in testacoda. Il problema è stato dopo, ero a metà pista e arrivavano tutti. Lì sei nelle mani di Dio perchè loro non ti vedono".